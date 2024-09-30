Украина сейчас стоит на пороге того, что скоро откроются двери новой администрации президента Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что если на выборах победит Харрис, тогда у Украины будет совершенно другая поддержка, чем если президентом станет Трамп.

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Смена администрации президента США – смена приоритетов

Общественный деятель отметил, что сейчас администрация Байдена перед тем, как уйти, хочет потратить деньги бюджета, поэтому будут предусмотрены определенные контракты.

Однако, по его словам, проблема только в том, что к власти может прийти Трамп, тогда он может пытаться разорвать эти соглашения или сказать, что уже достаточно США помогли Украине и надо помогать России. По словам Рашкина, исключать такой вариант не стоит, однако он считает, что все-таки США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

"Поддержка США останется постоянной или увеличится. Сейчас есть для этого возможности, потому что деньги из бюджета надо тратить и у действующего президента заканчивается срок. Смена администрации президента – это смена определенных приоритетов, спикеров по нацбезопасности. Потратить все средства – это святое для американского бюджета, потому что, если не потратить этот, то в следующий раз денег выделят меньше", – пояснил Рашкин.

Заявлений о разрешении на нанесение ударов вглубь России – нет

Издание The Times сообщало, что Владимир Зеленский завершил визит в США, не получив ожидаемое разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Однако, по словам Рашкина, не стоит исключать, что такое разрешение Украина могла уже получить и вспомнил ситуацию вокруг передачи ракет ATACMS.

Сейчас видим громкие заявления о плане победы, а о "красных линиях" или дальнобойных ракетах – нет. Вспомним, Зеленский признал, что Украине передали ATACMS через месяц, а в течение этого времени американцы молчали, потому что так надо действовать во время войны. А мы в тот период все обсуждали, когда же дадут ATACMS,

– озвучил Рашкин.

Рашкин также отметил, что весь тот скандал, который развернулся из-за того, что Зеленский посетил оборонный завод в Пенсильвании, имел и положительный эффект.

"Зеленский побывал на заводе и поблагодарил американских рабочих. Теперь в США люди понимают, что боеприпасы для Украины изготавливаются здесь на американских заводах американскими работниками. Эти люди осознали, что они не просто по контракту выполняют определенную работу, а делают очень важное дело для Украины", – подытожил Рашкин.

Официально! Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что во время визита в США Зеленский смог выполнить почти 100% запланированных задач. Ключевое из них заключалось в том, что он представил план победы Украины, сохраняя принцип двухпартийности.