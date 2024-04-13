Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он пояснил, что Украина уже получала помощь в кредит.

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"В прошлом году 18 миллиардов евро от Евросоюза мы получили в виде кредита. И прожили с ними. 50 миллиардов евро до 2027 года – там большая доля кредитных денег. Лендлиз – это кредит, чтобы ни у кого не было сомнений, и получение вооружений в лизинг. Но если это форма для того, чтобы спасти Украину от вооруженной агрессии и получить необходимые системы ПВО и боеприпасы – у нас есть альтернатива? У нас ее нет", – заметил Пендзин.

Помощь в кредит

Экономист отметил, что для нас сейчас главное – когда за эту помощь проголосуют. Если в конце апреля, то уже в мае мы получим необходимое нам оружие.

Трамп не изменил свою позицию. Он хочет демонстрировать своему электорату, что будучи в статусе кандидата в президенты, он может влиять на политику и решения. Это касается и проблемы с мигрантами, и с помощью Израиля и непосредственно Украине. Это предвыборный ход.

"Меня не очень волнует их американская политическая система. Меня волнует, чтобы своевременно была проголосована помощь Украине, и наконец-то мы получили то, чего уже полгода не можем получить: боеприпасы, системы ПВО, ракеты к ним. Украинский бюджет не потянет оплату за свой счет тех же ракет от Patriot. Одна ракета стоит 7 – 8 миллионов долларов. Если за ночь идет мощная атака, выстреливают до 10 – 15 ракет. Ни один бюджет не выдержит такую нагрузку, поэтому нам очень нужна помощь от американцев", – добавил Пендзин.

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