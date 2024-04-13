Майку Джонсону удалось построить диалог и с республиканцами, и с демократами и создать коалицию своих сторонников. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Джонсон создал коалицию

Валерий Клочок отметил, что Майк Джонсон создал себе коалицию из республиканцев и демократов, которая сегодня насчитывает большинство в Палате представителей США. Он очень хорошо ведет переговоры с демократами.

Джонсон действительно очень удачно балансирует сейчас между республиканцами и демократами, подготовил соответствующий законопроект и вчера согласовал его с Трампом. Трамп, понимая, что дальше он не может уже управлять этим процессом. Кризисом, который он создал, блокируя помощь Украине, выдвигая требования демократам,

– сказал он.

Демократы также стали перед выбором. Они получат критику со стороны мира, если не согласятся даже на заем. Трамп понимает, что не добьется выполнения всех своих требований. Он видит, что уже есть сформированная коалиция.

"Это история о политическом компромиссе, который достигался с помощью Джонсона. Он здесь сыграл очень мастерски. Сейчас фактически ему удалось заручиться поддержкой демократов. Этот документ будет проголосован. Трамп его похвалил", – считает аналитик.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" уверен, что за заем для Украины проголосуют. Вероятно, законопроект получит абсолютное большинство. Там могут быть незначительные изменения, которые быстро пройдут, и этот документ может быть очень быстро подписан. Это очень хорошая новость.

Трамп не против помощи, но есть нюанс: что известно