Об этом заявила бывшая советница Трампа Фиона Хилл в книге Дэвида Сенгера. Отрывки из труда публикует издание The Guardian.
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Позиция Трампа
Репортер The New York Дэвид Сенгер в книге "Новые холодные войны: подъем Китая, российское вторжение и борьба Америки за защиту Запада" приводит слова Фионы Хилл. Женщина была старшим директором по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США в 2017 – 2019 годах.
Трамп очень четко дал понять, что он считает, что Украина, и, конечно, Крым, должны быть частью России. Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством,
– приводят слова Хилл в книге.
Журналист и автор книги делает вывод, что взгляды Трампа совпадали с видением Владимира Путина, который отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года – после того, как Трамп покинул пост.
Также отмечается, что Хилл свидетельствовала в первом судебном процессе по импичменту Трампа из-за его попыток шантажировать Украину. Она является соавтором книги "Мистер Путин: Оперативник в Кремле" – биографии, которая имеет большую популярность.
Дональд Трамп: последние новости
- Издание The Washington Post пишет, что мирная инициатива. Дональда Трампа заключается в отказе Украины от своих территорий в пользу России. То есть Киев должен был отдать Крым и Донбасс, а взамен получил бы так называемый "покой".
- В то же время советник политика опроверг сообщенное в этой статье. Он обвинил журналистов в клевете.
- Владимир Зеленский рассказал, что не слышал таких идей от экс-президента. Украинский лидер отметил, что будет возможность поговорить с Трампом, то выслушает все предложения. В то же время он добавил, что пригласил американца посетить Украину.
- Однако представители Трампа заявили, что никаких официальных контактов Зеленского с ними не было.