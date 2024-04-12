Об этом заявила бывшая советница Трампа Фиона Хилл в книге Дэвида Сенгера. Отрывки из труда публикует издание The Guardian.

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Позиция Трампа

Репортер The New York Дэвид Сенгер в книге "Новые холодные войны: подъем Китая, российское вторжение и борьба Америки за защиту Запада" приводит слова Фионы Хилл. Женщина была старшим директором по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США в 2017 – 2019 годах.

Трамп очень четко дал понять, что он считает, что Украина, и, конечно, Крым, должны быть частью России. Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством,

– приводят слова Хилл в книге.

Журналист и автор книги делает вывод, что взгляды Трампа совпадали с видением Владимира Путина, который отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года – после того, как Трамп покинул пост.

Также отмечается, что Хилл свидетельствовала в первом судебном процессе по импичменту Трампа из-за его попыток шантажировать Украину. Она является соавтором книги "Мистер Путин: Оперативник в Кремле" – биографии, которая имеет большую популярность.

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