Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу риторику экс-главы США. И напомнил как она менялась с начала полномасштабного вторжения.

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"Дональд Трамп – непредсказуем. Он сторонник концепции "большой сделки", которую любит заключать. Он крайне непрогнозируем и для россиян, и для самих американцев. Может отходить от той риторики и политики, которая была раньше", – заметил он.

Как менялась риторика Трампа

Однако, Ступак заметил, что именно Дональд Трамп передавал Украине "Джавелины" (переносной противотанковый ракетный комплекс). При его президентстве было выслано из США наибольшее количество российских дипломатов.

"Всего по миру в 2018 году было выслано 150 дипломатов в ответ на отравление Скрипалей. В США около 60, то есть почти половина. И даже закрыто консульство в Сан-Франциско. То есть настолько непредсказуемым может быть Трамп", – сказал он.

Поэтому следующая его риторика может быть именно в той концепции "большой сделки". Но точно не понятно как Трамп видит окончание войны – он сам на этот вопрос еще не ответил.

Как вариант я предполагаю, что может Дональд Трамп предложить, мол, "я заставляю вас отказаться от части территории. Это Крым, Донецк, Луганск. В обмен на это вы получите большое количество оружия исключительно для сдерживания россиян. В свою очередь россиянам я угрожаю, что если они будут продолжать двигаться дальше, я передам Украине на вооружение тамагавки и вообще все дальнобойные ракеты, которые только есть у меня в арсенале",

– предположил Ступак позицию Трампа.

Так что, американский политик умеет менять свою риторику и манипулировать тезисами. Отметим, что украинский прездент Владимир Зеленский прокомментировал его слова, мол, сдать территории – примитивная идея. Такое решение откроет путь для Путина к новой захватнической войне.

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