Про це заявила колишня радниця Трампа Фіона Гілл у книзі Девіда Сенгера. Уривки з праці публікує видання The Guardian.
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Позиція Трампа
Репортер The New York Девід Сенгер у книзі "Нові холодні війни: піднесення Китаю, російське вторгнення і боротьба Америки за захист Заходу" наводить слова Фіони Гілл. Жінка була старшою директоркою з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США у 2017-2019 роках.
Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, повинні бути частиною Росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою,
– наводять слова Гілл у книзі.
Журналіст та автор книги робить висновок, що погляди Трампа співпадали з баченням Владіміра Путіна, який віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року – після того, як Трамп залишив посаду.
Також зазначається, що Гілл свідчила у першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа через його спроби шантажувати Україну. Вона є співавторкою книги "Містер Путін: Оперативник у Кремлі" – біографії, яка має велику популярність.
Дональд Трамп: останні новини
- Видання The Washington Post пише, що мирна ініціатива. Дональда Трампа полягає у відмові України від своїх територій на користь Росії. Тобто Київ мав віддати Крим та Донбас, а натомість отримав би так званий "спокій".
- Водночас радник політика спростував повідомлене у цій статті. Він звинуватив журналістів у наклепі.
- Володимир Зеленський розповів, що не чув таких ідей від експрезидента. Український лідер зазначив, що буде можливість поговорити з Трампом, то вислухає всі пропозиції. Водночас він додав, що запросив американця відвідати Україну.
- Однак представники Трампа заявили, що жодних офіційних контактів Зеленського з ними не було.