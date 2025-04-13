Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубена Брекельманса для "Радио Свобода".

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Как Нидерланды поддерживают Украину

По словам Брекельманса, нынешняя ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной, а интенсивность боевых действий – рекордной. В связи с этим страны ЕС стремятся максимально активизировать поддержку Киева уже сейчас.

И даже после прекращения боев Украина будет нуждаться в нашей поддержке, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. То есть, независимо от того, что будет за столом переговоров, мы должны продолжать поддержку Украины,

– подчеркнул он.

Министр также напомнил, что правительство Нидерландов предусмотрело в бюджете на следующий год 3,5 миллиарда долларов на помощь Украине, несмотря на непредсказуемость политики действующего президента США Дональда Трампа в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Из этой суммы две трети планируется использовать еще в 2025-м.