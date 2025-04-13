Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубена Брекельманса для "Радіо Свобода".

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Як Нідерланди підтримують Україну

За словами Брекельманса, нинішня ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою, а інтенсивність бойових дій – рекордною. У зв’язку з цим країни ЄС прагнуть максимально активізувати підтримку Києва вже зараз.

І навіть після припинення боїв Україна потребуватиме нашої підтримки, щоб посилити свої можливості для стримування Росії. Тобто, незалежно від того, що буде за столом переговорів, ми повинні продовжувати підтримку України,

– підкреслив він.

Міністр також нагадав, що уряд Нідерландів передбачив у бюджеті на наступний рік 3,5 мільярда доларів на допомогу Україні, зважаючи на непередбачуваність політики чинного президента США Дональда Трампа у питанні подальшої підтримки України. З цієї суми дві третини планується використати ще у 2025-му.