Норвегия передает Украине вдвое больше истребителей F-16, чем объявлялось официально

Норвегия фактически предоставила Украине больше истребителей F-16, чем сообщалось публично. Украина фактически получила более чем вдвое больше истребителей, чем было объявлено официально.

Это следует из годового отчета о торговле обычными вооружениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Норвегия передает Украине больше истребителей, чем объявляла

В отчете говорится о намерениях передать Украине 14 истребителей F-16, тогда как официальные заявления ограничивались шестью самолетами.

Состояние восьми дополнительных бортов в документе не конкретизируется. Возможно, что это небоеспособные самолеты – например, предназначены для тренировок наземного персонала, разбора на запчасти или использования в качестве макетов-приманок. Подобные самолеты в модификации F-16 ADF также передавали Соединенные Штаты.

Эту гипотезу частично подтверждают представители норвежского правительства, которые ранее отмечали, что для ВСУ готовятся только боеспособные самолеты, которые были сняты с вооружения еще в 2021 году. В то же время не исключено, что некоторые из восьми неанонсированных F-16 все же могли быть приведены в рабочее состояние.

15 мая норвежское правительство заявило, что все заявленные Украине истребители F-16 должны быть поставлены до конца текущего года. Сроки поставки неанонсированных истребителей остаются неизвестными.

Кроме истребителей, из отчета также стало известно о передаче Украине 20 бронемашин Dingo 2 немецкого производства и двух инженерных машин NM189 на базе танка Leopard 1.