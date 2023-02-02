Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Франция сделала решительный шаг в оказании украинскому народу военной помощи для скорейшей победы.
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Как изменилась позиция Франции
Олег Жданов объяснил, что Франция удивляет как никогда.
Анализируя участие Франции в помощи Украине, президент Франции Эммануэль Макрон всегда откупался легким испугом,
– подчеркнул он.
По его словам, как только в сторону французской позиции начиналась критика, только тогда Макрон предоставлял технику. Однако даже несмотря на предоставление бронемашин, колесных танков, Франция все равно была в тени.
"Германия, да, она постоянно на слуху, Польша постоянно на слуху. Даже та же Финляндия, на мой взгляд, звучала гораздо чаще, чем Франция", – заметил Жданов.
Военный эксперт прокомментировал, что Франция таким образом совершает рывок в оказании военной помощи Украине.
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О какой помощи от французов говорится
Олег Жданов объяснил, что страна-партнер приняла решение передать 12 CAESAR. Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал заявление о начале обучения военнослужащим ВСУ. В частности, к лету 2000 защитников Украины будут обучены французами.
"Также к концу месяца Франция направит 150 инструкторов, которые будут обучать 600 украинских военных в месяц", – подчеркнул он.
Кроме этого, Франция обязуется поддерживать в работоспособном состоянии уже переданную технику, поставлять топливо и боеприпасы.
В рамках фонда поддержки Украины будут направлены несколько десятков миллионов евро,
– сосредоточил внимание Олег Жданов.
По его словам, Франция обеспечит достаточный запас ракет для ЗРК Crotale.
"Они нам передали эти ЗРК. И обязались, что боеприпасы будут поставляться в необходимом количестве", – отметил он.
Еще ВСУ получат от французов радар GM-200.
"Это радиолокационная станция раннего определения запуска баллистических ракет и это то, чего нам сегодня не хватает в системе построения нашей противоракетной обороны", – объяснил он.
Учитывая это, можно сделать выводы, что Франция кардинально меняет свою позицию по отношению к России.
Такой пакет помощи, который объявил министр обороны, по моему мнению, свидетельствует о том, что Франция полностью разочаровалась в том, что с Путиным можно договориться. Они понимают, что Путина можно победить только на поле боя,
– рассказал Жданов.
По его словам, другого варианта нет, потому что российский диктатор не собирается идти на переговоры или компромиссы.
Больше о помощи Украине от Франции
- Франция предоставит Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Париж поставит нашей стране еще 12 этих установок.
- Также в Париже и Риме приняли решение о передаче украинской армии 700 ракет Aster для установок SAMP-T. Собственно, об этом соглашении по закупке 700 ракет сообщили западные издания со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.
- Кроме того, Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.