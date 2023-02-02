Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Франция сделала решительный шаг в оказании украинскому народу военной помощи для скорейшей победы.

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Как изменилась позиция Франции

Олег Жданов объяснил, что Франция удивляет как никогда.

Анализируя участие Франции в помощи Украине, президент Франции Эммануэль Макрон всегда откупался легким испугом,

– подчеркнул он.

По его словам, как только в сторону французской позиции начиналась критика, только тогда Макрон предоставлял технику. Однако даже несмотря на предоставление бронемашин, колесных танков, Франция все равно была в тени.

"Германия, да, она постоянно на слуху, Польша постоянно на слуху. Даже та же Финляндия, на мой взгляд, звучала гораздо чаще, чем Франция", – заметил Жданов.

Военный эксперт прокомментировал, что Франция таким образом совершает рывок в оказании военной помощи Украине.

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О какой помощи от французов говорится

Олег Жданов объяснил, что страна-партнер приняла решение передать 12 CAESAR. Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал заявление о начале обучения военнослужащим ВСУ. В частности, к лету 2000 защитников Украины будут обучены французами.

"Также к концу месяца Франция направит 150 инструкторов, которые будут обучать 600 украинских военных в месяц", – подчеркнул он.

Кроме этого, Франция обязуется поддерживать в работоспособном состоянии уже переданную технику, поставлять топливо и боеприпасы.

В рамках фонда поддержки Украины будут направлены несколько десятков миллионов евро,

– сосредоточил внимание Олег Жданов.

По его словам, Франция обеспечит достаточный запас ракет для ЗРК Crotale.

"Они нам передали эти ЗРК. И обязались, что боеприпасы будут поставляться в необходимом количестве", – отметил он.

Еще ВСУ получат от французов радар GM-200.

"Это радиолокационная станция раннего определения запуска баллистических ракет и это то, чего нам сегодня не хватает в системе построения нашей противоракетной обороны", – объяснил он.

Учитывая это, можно сделать выводы, что Франция кардинально меняет свою позицию по отношению к России.

Такой пакет помощи, который объявил министр обороны, по моему мнению, свидетельствует о том, что Франция полностью разочаровалась в том, что с Путиным можно договориться. Они понимают, что Путина можно победить только на поле боя,

– рассказал Жданов.

По его словам, другого варианта нет, потому что российский диктатор не собирается идти на переговоры или компромиссы.

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