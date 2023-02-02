Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Франція зробила рішучий крок у наданні українському народу військової допомоги для скорішої перемоги.

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Як змінилася позиція Франції

Олег Жданов пояснив, Франція дивує як ніколи.

Аналізуючи участь Франції у допомозі Україні, президент Франції Еммануель Макрон завжди відкуплявся легким переляком,

– наголосив він.

За його словами, як тільки у бік французької позиції починалася критика, то лише тоді Макрон надавав техніку. Проте, навіть попри надання бронемашин, колісних танків, Франція все одно була в тіні.

"Німеччина, так, вона постійно на слуху, Польща постійно на слуху. Навіть та ж сама Фінляндія, на мій погляд, звучала набагато частіше, ніж Франція", – зауважив Жданов.

Військовий експерт прокоментував, що Франція у такий спосіб робить ривок у наданні військової допомоги Україні.

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Про яку допомогу від французів мовиться

Олег Жданов пояснив, що країна-партнер прийняла рішення передати 12 CAESAR. Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зробив заяву про початок навчання військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, до літа 2000 захисників України будуть навчені французами.

"Також до кінця місяця Франція направить 150 інструкторів, які будуть навчати 600 українських військових на місяць", – наголосив він.

Окрім цього, Франція бере на себе зобов’язання підтримувати у працездатному стані уже передану техніку, постачатиме паливо і боєприпаси.

У рамках фонду підтримки України будуть направлені декілька десятків мільйонів євро,

– зосередив увагу Олег Жданов.

За його словами, Франція забезпечить достатній запас ракет для ЗРК Crotale.

"Вони нам передали ці ЗРК. І взяли на себе зобов’язання, що боєприпаси будуть постачатися в необхідній кількості", – зауважив він.

Ще ЗСУ отримають від французів радар GM-200.

"Це радіолокаційна станція раннього визначення запуску балістичних ракет і це те, чого нам сьогодні не вистачає у системі побудови нашої протиракетної оборони", – пояснив він.

З огляду на це можна зробити висновки, що Франція кардинально змінює свою позицію стосовно Росії.

Такий пакет допомоги, який оголосив міністр оборони, на мій погляд, свідчить про те, що Франція цілком розчарувалася в тому, що з Путіним можна домовитися. Вони розуміють, що Путіна можна перемогти лише на полі бою,

– розказав Жданов.

За його словами, іншого варіанту немає, бо російський диктатор не збирається іти на переговори чи компроміси.

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