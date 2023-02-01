Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, Франція потребує поваги серед Заходу.
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Які настрої Заходу
Олег Рибачук повідомив, що Захід неоднорідний. З-поміж усіх країн Німеччина дуже дорого вже заплатила і ще заплатить за свою поведінку. У той час ситуація з Францією протилежна.
Для мене тут цікавий феномен Еммануеля Макрона,
– наголосив він.
За його словами, Франція не очолила список країн, які надавали Україні десятки мільярдів доларів у вигляді допомоги. Втім, навіть за таких умов президент Франції Еммануель Макрон зумів вийти на інший рівень.
"Вони взяли на себе ініціативу", – пояснив він.
На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", Макрон зробив неординарну заяву на фоні президента США Джо Байдена.
Можливо, у Макрона гарні політичні інстинкти,
– зосередив увагу він.
Очільник Франції заявив, що він сказав, що не бачить ніяких обмежень постачати Україні літаки.
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Чи отримає Франція першість
До того ж французи першими передали танки.
"Зробіть теж саме з літаками", – наголосив Рибачук.
За його словами, французи, німці, шведи роблять свої літаки.
Для нас не так принципово F-16 чи ні, якщо ми отримаємо сучасні винищувачі,
– прокоментував він.
У Франції водночас з’являється спокуса у цьому бути першою. На такі можливості українцям треба дивитися оптимістичніше.
"Поки що наші дипломати працюють досить вдало і можуть грати на амбіціях європейців, зокрема, Франції", – додав він.
Рибачук пояснив, що для Макрона важливо бути в центрі уваги й виступати геополітичним гравцем.
Тому для Франції може бути спокусливим прийняти геополітичне рішення і бути першою країною, яка дасть нам сучасні винищувачі,
– наголосив він.
Тож українцям залишається лише на це сподіватися.
Більше про допомогу Україні від Франції
- Франція надасть Україні додаткові самохідні артилерійські установки Caesar, які вдало зарекомендували себе на фронті. Париж поставить нашій країні ще 12 цих установок.
- Також у Парижі та Римі ухвалили рішення про передачу українській армії 700 ракет Aster для установок SAMP-T. Власне, про цю угоду щодо закупівлі 700 ракет повідомили західні видання з посиланням на міністерство збройних сил Франції.
- Крім того, Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів.