Также было передано более 60 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
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Что получит Украина от Германии
Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи боеприпасов 155-миллиметрового калибра, Украина также получит:
- пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
- 1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.
Среди прочего, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:
- 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 20 беспилотных надводных аппаратов;
- 12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
- шесть Hornet XR.
Также в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
- три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- два автомобиля охраны границы;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- восемь автоцистерн Zetros.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Германия предоставила Киеву материально-техническую помощь из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро.
Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.
Когда Украина может получить следующий пакет помощи
По информации Reuters, Германия уже в ближайшее время может выделить Украине дополнительный пакет экстренной военной помощи.
Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании,
– говорится в письме министерства финансов.
Министерство финансов по просьбе министерства обороны обратилось в бюджетный комитет нижней палаты парламента с просьбой утвердить дополнительные расходы.
"Незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро, возникшая в результате, конкретизировалась лишь в последние несколько недель в той степени, которой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", – отмечается в письме.
Министерство финансов отметило, что это условие нужно выполнить срочно, чтобы меры могли быть реализованы в 2024 году.