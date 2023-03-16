Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, ранее Россия шантажировала Израиль, чтобы они не помогали Украине иначе к ним полетят ракеты из Палестинской автономии.

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Помощь для Украины от Израиля

Загородний отметил, что Израиль и до этого помогал Украине, но делал это неофициально. Одной из причин такого колебания политолог называет шантаж со стороны России.

Она их откровенно шантажировала: "Если вы будете помогать Украине, то начнут лететь ракеты со стороны Палестинской автономии". Это уже было совсем недавно. Эти люди являются фактически прокси-Россией еще со времен Советского Союза,

– считает он.

Впоследствии, когда Иран начал оказывать военную помощь России, по мнению политолога, Израиль понял, что для своей безопасности нужно входить в альянс с Украиной, по крайней мере, помогать ей.

Как утверждает Тарас Загородний, на поле боя уже появлялась израильская техника, которая поступала в Украину неофициально.

"Израиль имеет огромный опыт поставок оружия или других товаров в обход через сеть многих коммерческих компаний, напрямую связанных с Моссадом. Уверен, что это сотрудничество уже давно идет, но не так активно. То, что они уже могут поставлять, – это огромный шаг", – отметил политолог.

Загородний напомнил, что ранее в Литве был организован сбор израильских радаров. Однако их поставляли в Украину не как израильские, а как литовские.

Загородный о военной помощи от Израиля: смотрите видео

Израилю и Китаю не выгодно, чтобы у Ирана было ядерное оружие

Тарас Загородний отметил, что Иран является величайшим врагом Израиля. Не исключено, что в обмен на помощь России Иран может получить от страны-агрессорки ядерное оружие. А первой страной, которую атакует Иран, будет Израиль.

Кроме того, Китай не заинтересован в том, чтобы у Ирана было ядерное оружие, считает политолог.

Китаю это не нужно. Они понимают, что будет конфликт на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть, поэтому китайская экономика замедлит свой рост. Им требуется не менее 5% роста, чтобы удерживать внутреннюю стабильность,

– говорит эксперт.

Также Загородний отметил, что у Украины есть точки давления на Китай. Пекин не хочет появления ядерного оружия в Иране, а Россия готова предоставить им ядерные технологии в обмен на помощь.

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