Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, раніше Росія шантажувала Ізраїль, щоб вони не допомагали Україні, бо інакше до них полетять ракети з Палестинської автономії.
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Допомога для України від Ізраїлю
Загородній зазначив, що Ізраїль і до цього допомагав Україні, але робив це неофіційно. Однією з причин такого коливання політолог називає шантаж з боку Росії.
Вона їх відверто шантажувала: "Якщо ви будете допомагати Україні, то почнуть летіти ракети з боку Палестинської автономії". Це вже було нещодавно. Ці люди є фактично проксі-Росією ще з часів Радянського Союзу,
– вважає він.
Згодом, коли Іран почав надавати військову допомогу Росії, на думку політолога, Ізраїль зрозумів, що для власної безпеки потрібно входити в альянс з Україною, принаймні допомагати їй.
Як стверджує Тарас Загородній, що на полі бою вже з’являлась ізраїльська техніка, яка надходила в Україну неофіційно.
"Ізраїль має величезний досвід постачань зброї або інших товарів в обхід через мережу багатьох комерційних компаній, які напряму пов’язані з Моссадом. Впевнений, що ця співпраця вже давно йде, але не так активно. Те, що вони вже можуть постачати, – це величезний крок", – відзначив політолог.
Загородній пригадав, що раніше у Литві був організований збір ізраїльських радарів. Проте їх постачали в Україну не як ізраїльські, а як литовські.
Загородній про військову допомогу від Ізраїлю: дивіться відео
Ізраїлю та Китаю не вигідно, щоб Іран мав ядерну зброю
Тарас Загородній зауважив, що Іран є найбільшим ворогом Ізраїлю. Не виключено, що в обмін на допомогу Росії Іран може отримати від країни-агресорки ядерну зброю. А першою країною, яку атакує Іран буде Ізраїль.
Крім того, Китай не зацікавлений у тому, щоб Іран мав ядерну зброю, вважає політолог.
Китаю це не потрібно. Вони розуміють, що буде конфлікт на Близькому Сході, який призведе до зростання цін на нафту, через це китайська економіка уповільнить своє зростання. Їм потрібно щонайменше 5% зростання, щоб утримувати внутрішню стабільність,
– говорить експерт.
Також Загородній наголосив, що в України є точки тиску на Китай. Пекін не хоче появи ядерної зброї в Ірану, а Росія готова надати їм ядерні технології в обмін на допомогу.
Ізраїль схвалив ліцензію на експорт зброї для України
- Російські військові продовжують атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Для протистояння їм Ізраїль погодив продаж систем, які допомагають глушити "Шахіди". Вперше з початку повномасштабного вторгнення Ізраїль схвалив ліцензію на експорт оборонної продукції. Вона передбачає продаж Україні зброї.
- Питання ухвалювалося місяць. Зауважимо, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галланом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося ще у середині лютого. Тоді Ізраїль, за наказом Нетаньяху, переглядав свою політику щодо війни. Але тоді жодних рішень не ухвалювали. Про це згодом Коен повідомив Володимира Зеленського, коли був у Києві з візитом 15 лютого.
- З допомогою цих систем вдається глушити та збивати ворожі безпілотники. Радіус дії таких установок близько 25 миль (40 кілометрів). Їх можуть розміщуватися поблизу електростанцій або інших критично важливих об'єктів, по яких росіяни запускають "Шахіди".