Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине

В ОП рассказали, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Трюдо анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Кроме того, канадский премьер отметил, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет".

Президент Украины отметил, что для украинцев важно это слышать. Владимир Зеленский поблагодарил за помощь и за дополнительный оборонный пакет. Он отметил, что "это усилит наших героев на поле боя".

Лидеры обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей,

– сообщают в ОП.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями о возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.