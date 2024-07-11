Про це повідомили в Офісі Президента.

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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

В ОП розповіли, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Крім того, канадський прем'єр зазначив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Президент України зазначив, що для українців важливо це чути. Володимир Зеленський подякував за допомогу та за додатковий оборонний пакет. Він наголосив, що "це посилить наших героїв на полі бою".

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів,

– повідомляють в ОП.

Крім цього, сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.