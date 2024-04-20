Об этом 24 Каналу рассказала старший редактор украинской службы "Голоса Америки" Татьяна Ворожко, добавив, что после голосования документ отправят на рассмотрение Сената. Поэтому его предоставят на подпись президента, что также должно произойти очень быстро.

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Украина в шаге от получения помощи

Ожидается, что после принятия решения, все последующие шаги будут быстрыми. В Белом доме уже провели подготовительные работы, поэтому боеприпасы, военная помощь, вероятно, уже находится на складах в Европе.

В речах, которые сегодня произносили политики, все внимание было сосредоточено на Украине. Все говорили о том, почему США должны помогать украинскому народу во время войны.

Конгрессмены делились своими впечатлениями, вспоминали, как приезжали в Украину, встречались с людьми, рассказывали о трагедиях, военных преступлениях России, которые они здесь увидели,

– отметила Татьяна Ворожко.

Основные сообщения были о том, что мир может прийти только через силу, только так его удастся достичь. Поэтому все понимают, что происходит важный исторический момент, который определит, останутся ли США партнером, которому можно доверять.

Если решение примут, военная помощь может поступить на фронт уже в течение недели. Речь идет о достаточно большом объеме, серьезном потоке, который должен мощно повлиять на ситуацию в Украине.

Об Украине говорили все время, тематика Украины доминировала на протяжении всего заседания,

– отметила Татьяна Ворожко.

По законопроекту насчет Украине было предложено три поправки, все они были отклонены. Далее конгрессмены предложили сделать перекличку, чтобы увидеть количество людей – все это немного задержало процесс голосования.

Есть ли риск, что помощь не примут

По словам старшего редактора украинской службы "Голоса Америки", такая вероятность очень мала. Наоборот все присутствующие акцентировали на помощи нашему государству и много говорили о военных преступлениях, которые совершила Россия.

Нэнси Пелоси – бывшая спикер Палаты представителей – сказала, что в Украине российская армия насиловала матерей на глазах их детей, поэтому если не будет поддержан этот законопроект, то кровь будет на руках тех, кто не проголосовал,

– сказала Ворожко.

Среди аргументов в поддержку звучало и то, что США не может стать на сторону диктаторов, которым является Владимир Путин, что политика умиротворения не работает, а треть помощи остается в Соединенных Штатах, ведь оружие, которое передадут Украине будет замещено, то есть американцы будут иметь работу.

Что известно о помощи Украине