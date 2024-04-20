Про це 24 Каналу розповіла старша редакторка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко, додавши, що після голосування документ відправлять на розгляд Сенату. Відтак його нададуть на підпис президента, що також має відбутися дуже швидко.

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Україна за крок від отримання допомоги

Очікується, що після ухвалення рішення, всі наступні кроки будуть швидкими. У Білому домі вже провели підготовчі роботи, тому боєприпаси, військова допомога, ймовірно, вже перебуває на складах у Європі.

У промовах, які сьогодні виголошували політики, вся увага була зосереджена на Україні. Всі говорили про те, чому США мають допомагати українському народу під час війни.

Конгресмени ділилися своїми враженнями, згадували, як приїжджали в Україну, зустрічалися з людьми, розповідали про трагедії, воєнні злочини Росії, які вони тут побачили,

– зауважила Тетяна Ворожко.

Основні повідомлення були про те, що мир може прийти тільки через силу, тільки так його вдасться досягнути. Тож всі розуміють, що відбувається важливий історичний момент, який визначить, чи залишаться США партнером, якому можна довіряти.