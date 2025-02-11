Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на немецкое издание ntv. Он также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

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Что говорил Шольц Дональду Трампу об Украине

Во время общения с президентом США Олаф Шольц агитировал его сохранить военную помощь для Украины. Канцлер Германии считает, что дальнейшая поддержка со стороны Белого дома может стать сигналом президенту России о том, что Европа и Соединенные Штаты в дальнейшем готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее.

Однако Шольц не дал четкого ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины и присутствие на ее территории немецких миротворцев без участия американских военных.

Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского,

– сказал Олаф Шольц.

Ранее немецкий канцлер говорил, что сейчас "неуместно" обсуждать привлечение миротворческих сил в Украину, ведь Россия может не отдать оккупированные территории. Он отметил, что для принятия таких решений должен прекратиться конфликт и пройти переговоры.

Также Шольц критикует решение Дональда Трампа заключить с Украиной соглашение о доступе к земельным ресурсам, называя такую идею "эгоистичной"