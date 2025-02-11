Про це 24 Канал пише з посиланням на німецьке відання ntv. Він також зробив заяву про гарантії безпеки для України.

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Що говорив Шольц Дональду Трампу про Україну

Під час спілкування з президентом США Олаф Шольц агітував його зберегти військову допомогу для України. Канцлер Німеччини вважає, що подальша підтримка з боку Білого дому може стати сигналом президенту Росії про те, що Європа та Сполучені Штати надалі готові співпрацювати з Україною та підтримувати її.

Однак Шольц не дав чіткої відповіді на запитання про гарантії безпеки для України та присутність на її території німецьких миротворців без участі американських військових.

Головну роль відіграватиме той факт, що друзі України повинні будуть гарантувати, що вона і надалі матиме дуже сильну армію, рівень якої буде навіть вищим за американський,

– сказав Олаф Шольц.

Раніше німецький канцлер говорив, що зараз "недоречно" обговорювати залучення миротворчих сил до України, адже Росія може не віддати окуповані території. Він наголосив, що для ухвалення таких рішень має припинитися конфлікт і пройти переговори.

Також Шольц критикує рішення Дональда Трампа укласти з Україною угоду про доступ до земельних ресурсів, називаючи таку ідею "егоїстичною"