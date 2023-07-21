Впрочем, это оперативно обнаруживали, а украденное вооружение – возвращали назад. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. Рассказываем дальше, что еще удалось обнаружить в ходе проверки.

Читайте также США передают еще 4 NASAMS: станут ли они достойной альтернативой Patriot

Доступа к местам хранения не было

Прежде всего следует отметить, что персонал Пентагона сначала не имел доступа к местам, где либо хранили, либо использовали оружие с Запада. Продолжалось это с февраля по сентябрь 2022 года. Следовательно, мониторить ситуацию с предоставленным вооружением было очень сложно.

И уже к концу октября США вновь занимались выездными инспекциями складов с оружием в Украине. Таким образом, удавалось понимать, куда идет военная помощь, которую передал Вашингтон.

Поскольку первые полгода следить за движением оружия было сложно, то европейское командование США стремилось хоть как-то сгладить углы. Для этого от украинцев требовали только расписки, которые в нашей стране "добросовестно предоставляли".

К украинскому правительству также обращалось Управление оборонного сотрудничества с Киевом. По данным отчета, оно просило отчитываться о расходах, потерях и повреждениях оборудования, которое мы получили от США. Как отмечают в документе, наше правительство "приложило усилия для предотвращения незаконного распространения оборонных материалов, предоставленных США".

Без кражи не обошлось

В отчете пишут, что преступные организации смогли похитить определенное вооружение и оборудование, предоставленное США и союзникам Украины.

Так, в нем говорится о факте, произошедшем в конце июня 2022 года. Тогда организованная преступная группа, которой руководил неназванный чиновник из России, присоединилась к добробату. Для этого они подделали документы. После этого похитили вооружение – гранатомет, пулемет и более 1000 патронов. Правда, разведка Украины этот сговор разоблачила.

Но это еще не все. В июне 2022 года спецслужбы Украины также раскрыли сговор торговцев. Они пытались торговать вооружением и боеприпасами, которые прежде похитили с передовой на Юге.

Также зафиксирован сговор украинских преступников. Они выдавали себя за сотрудников гуманитарных организаций. В ходе этого на 17 тысяч долларов похитили бронежилеты.

Еще в отчете пишут, что в августе 2022 года наши спецслужбы разоблачили группу бойцов добробата. Они похитили 60 винтовок, а также около 1000 патронов. Вооружение они хранили. В документе пишут, что предположительно для продажи на "черном рынке". Правда, не уточняется, говорится ли о самом западном вооружении.

Отчет Пентагона свидетельствует о том, что легче отслеживать те же ракеты или вертолеты. Этому способствуют разведывательные механизмы. Вместо этого движение меньших предметов контролировать сложнее. К примеру, те же приборы ночного видения.