Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что глава Кремля очень глубоко обидел американского лидера. А Трамп – деловой человек, который любит договариваться и заключать сделки.

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На что нацелен сейчас Трамп?

Когда на деловых встречах президент Соединенных Штатов о чем-то с кем-то договаривается, то, как отметил Клочок, он привык к тому, что контрагент выполняет оговоренные условия.

"Теперь, когда Трамп приходит домой и говорит, что как он удачно поговорил с Путиным, а ему первая леди отвечает, что все не окей, что Путин дальше стреляет. Поверьте, что это имеет большое значение для изменения риторики Трампа", – озвучил Клочок.

Клочок отметил, что задержки с поставками оружия в Украину были из-за того, что Трамп верил Путину, но после каждого "хорошего разговора" с ним российская армия обстреливала жилые дома, больницы, роддомы. Поэтому лидеру США в конце концов стало не нравиться как с ним ведет себя глава Кремля.

"Он не привык к такому, он не имел опыта общения с диктаторами, которые воюют против суверенной страны без всякой причины, выдвигая неприемлемые перед ней требования. Трамп нацелен не на то, чтобы Украина вернула все свои территории, установила суверенитет, получила репарации. Ему надо, чтобы прекратили стрелять", – озвучил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что 10 миллиардов долларов, на которые США продадут НАТО оружие для передачи в Украину – довольно значительная сумма. Он выразил оптимизм, ведь ВСУ будет чем обороняться, но отметил необходимость дальнобойного оружия, чтобы продолжить бить по военным целям врага глубоко в тылу.

Это то, чем Европа нам активно помогает, а теперь и США,

– подчеркнул Клочок.

Он подытожил, что сейчас говорится не об усилении войны, а о принуждении России к переговорам для прекращения огня. Чем больше Украина будет иметь оборонительного оружия, тем меньше будет аппетит у Путина двигаться дальше.

Напомним, что президент Соединенных Штатов заверил, что ракеты к системам Patriot американцы уже отправляют европейским партнерам, в частности Германии, а они должны передать свои запасы со складов в Украину.