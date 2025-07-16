Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что Россия имеет еще 50 дней для того, чтобы продолжать убивать украинцев и разрушать Украину. Однако есть в заявлениях президента США также и положительные сигналы для нашей страны.

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Как Путин использует 50 дней, что дал ему Трамп для поиска мира?

Гладких отметил, что эти сигналы не в том, что Трамп обещает ужасные пошлины, потому что войны не выигрываются введением пошлин. Самое важное то, что Соединенные Штаты предоставят Украине определенные вооружения.

Прежде всего речь идёт о средствах ПВО, но будем надеяться, что не только ими наполнится очередной пакет американской военно-технической помощи,

– отметил он.

Поэтому к заявлениям Трампа, по его мнению, двоякое отношение. С одной стороны в Конгрессе США отложили рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение "адских" санкций для России и тех государств и субъектов, которые помогают ей обходить их.

В то же время россияне используют срок в 50 дней не для поиска мирного урегулирования, а для того, чтобы изменить "ситуацию на земле", к которой так любит апеллировать Владимир Путин,

– подчеркнул политолог.

Украина же в это время должна получить инструменты, с помощью которых Кремлю не удастся изменить эту ситуацию в свою пользу. Тогда, как отметил Гладких, увидим, что будет делать путинский режим через 50 дней.

Хотя мне больше интересно, что будет делать Трамп, какие тогда он будет петь песни и использовать угрозы. Поэтому без лишнего энтузиазма и пессимизма можно констатировать лишь одно – огромным плюсом является даже само по себе изменение риторики Трампа ,

– уверен он.

Президент США постепенно доходит до понимания тех слов, которые неоднократно слышал от президента Украины Владимира Зеленского: Путин не хочет мира, к миру Россию можно только принудить.

Поэтому надеюсь, что теперь администрация Трампа найдет инструменты, с помощью которых сможет заставить Россию искать мира,

– отметил Валентин Гладких.

Он добавил, что уговоры и поощрения россиян со стороны Трампа не дали результатов. Поэтому у него есть все основания быть из-за этого не просто расстроенным, а еще и раздраженным – разве что ленивый не пнул его после безрезультатных телефонных разговоров с Путиным. И Трампу это даже чисто по-человечески не нравится.

К слову, журналисты издания The New York Times сомневаются, что Дональд Трамп, когда истечет срок 50 дней и Владимир Путин не согласится на прекращение огня, действительно введет 100-процентные тарифы на торговых партнеров России.

Объем торговли между Китаем и Россией достигает почти 250 миллиардов долларов в год, включая огромный импорт нефти. Поэтому введение новых пошлин приведет к противостоянию Вашингтона с Пекином. Трамп вряд ли рискнет усилить конфронтацию с Китаем из-за Украины.