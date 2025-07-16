Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, наголосивши, що Росія має ще 50 днів для того, щоб продовжувати вбивати українців і руйнувати Україну. Проте є у заявах президента США також і позитивні сигнали для нашої країни.

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Як Путін використає 50 днів, що дав йому Трамп для пошуку миру?

Гладких зазначив, що ці сигнали не у тому, що Трамп обіцяє жахливі мита, тому що війни не виграються запровадженням мит. Найважливіше те, що Сполучені Штати нададуть Україні певні озброєння.

Передусім йдеться про засоби ППО, але маємо сподіватися, що не лише ними наповниться черговий пакет американської військово-технічної допомоги,

– зауважив він.

Тому до заяв Трампа, на його думку, двояке ставлення. З одного боку в Конгресі США відтермінували розгляд того законопроєкту, що передбачає введення "пекельних" санкцій для Росії та тих держав і суб'єктів, які допомагають їй оминати їх.

Водночас росіяни використають термін у 50 днів не для пошуку мирного врегулювання, а для того, щоб змінити "ситуацію на землі", до якої так любить апелювати Володимир Путін,

– підкреслив політолог.

Україна ж в цей час має отримати інструменти, за допомогою яких Кремлю не вдасться змінити цю ситуацію на свою користь. Тоді, як наголосив Гладких, побачимо, що буде робити путінський режим за 50 днів.

Хоча мені більше цікаво, що буде робити Трамп, які тоді він співатиме пісні і використовуватиме погрози. Тому без зайвого ентузіазму і песимізму можна констатувати лише одне – величезним плюсом є навіть сама по собі зміна риторики Трампа,

– впевнений він.

Президент США поступово доходить до розуміння тих слів, які неодноразово чув від президента України Володимира Зеленського: Путін не хоче миру, до миру Росію можна лише примусити.

Тому сподіваюся, що тепер адміністрація Трампа знайде інструменти, за допомогою яких зможе змусити Росію шукати миру,

– зазначив Валентин Гладких.

Він додав, що вмовляння та заохочення росіян з боку Трампа не дали результатів. Тому у нього є всі підстави бути через це не просто засмученим, а ще й роздратованим – хіба що ледачий не копнув його після безрезультатних телефонних розмов з Путіним. І Трампу це навіть суто по-людськи не подобається.

До слова, журналісти видання The New York Times мають сумніви, що Дональд Трамп, коли збіжить термін 50 днів і Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, дійсно запровадить 100-відсоткові тарифи на торгівельних партнерів Росії.

Обсяг торгівлі між Китаєм та Росією сягає майже 250 мільярдів доларів на рік, включно з величезним імпортом нафти. Тому введення нових мит призведе до протистояння Вашингтона з Пекіном. Трамп навряд чи ризикне посилити конфронтацію з Китаєм через Україну.