Резников в Брюсселе заявил, что союзники Украины уже предоставили ряд западных систем вооружений, хотя сначала заявили, что не будут этого делать. "Невозможное стало возможным", – сказал он.

Смотрите также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Резников подчеркнул, что Украине нужны F-16 или Gripen

Министр отметил, что истребители нужны как часть более широкой системы противовоздушной обороны для защиты Украины от атак России.

Нам жизненно нужна авиация как платформа для защиты нашего неба. Мы должны доминировать в нашем украинском небе. Авиация защитит прежде всего наше гражданское население и, конечно же, наши Вооруженные Силы,

– добавил он.

Резников подчеркнул, что вопросы истребители "на столе", и союзники оценивают, какая модель будет лучше для Украины.

"Мы должны выбрать лучшее решение", – сказал он, назвав американские самолеты F-16 и шведские самолеты Gripen как основные варианты.

Резников подчеркнул, что, по его личному мнению, лучше всего подойдут F-16, поскольку они используются во многих странах. "Моя мечта: это должно быть F-16. Но Gripen тоже очень хорош", – добавил глава Минобороны

Получив ряд западных вооружений, включая системы ПВО, ракеты, артиллерию и танки, Резников сказал, что пошутил с западными министрами, что истребители были последним пунктом в списке желаний для Санта-Клауса.

На вопрос, уверен ли он, что в конце концов получит самолеты, Резников ответил: "Совершенно уверен".

Резников сказал, что противовоздушная оборона остается приоритетом Украины с точки зрения военной помощи, хотя Киев уже получил несколько передовых систем. Он добавил, что если Россия начнет большое наступление, в значительной степени задействует свои собственные военно-воздушные силы.

Если они начнут настоящую наступательную кампанию, то, вероятно, будут использовать авиацию со своей стороны, пытаясь остановить наши силы обороны. Итак, это реальная угроза, поэтому нужны более совершенные, современные самолеты, чтобы остановить их, победить их, чтобы удержать их",

– резюмировал министр.

В ОП заявили, что Украина получит авиацию

Советник ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассказал, что Украина поднимала тему поставки самолетов во время визита в Киев премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

По его словам, Украина на всех переговорных площадках говорит об авиации и дальнобойных ракетах. Подоляк отметил, что Украина получит истребители.

"Самолеты точно будут. Зафиксирую позицию и партнеры также могут ее зафиксировать, но они немного осторожнее в отношении логистики. Авиация штурмовая и истребительная будет в Украине! Вопрос логистики так же, как с танками", – сказал Подоляк.

Советник ОП добавил, что передача Украине авиации будет происходить по той же процедуре, что и танки.