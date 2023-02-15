Резніков у Брюсселі заявив, що союзники України вже надали низку західних систем озброєнь, хоча спочатку заявили, що не робитимуть цього. "Неможливе стало можливим", – сказав він.

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Резніков наголосив, що Україні потрібні F-16 або Gripen

Міністр зазначив, винищувачі потрібні як частина ширшої системи протиповітряної оборони для захисту України від атак Росії.

Нам життєво потрібна авіація як платформа для захисту нашого неба. Ми маємо домінувати у нашому українському небі. Авіація захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно ж, наші Збройні Сили,

– додав він.

Резніков наголосив, що питання винищувачі "на столі", і союзники оцінюють, яка модель буде кращою для України.

"Ми повинні вибрати найкраще рішення", – сказав він, назвавши американські літаки F-16 і шведські літаки Gripen як основні варіанти.

Резніков підкреслив, що, на його особисту думку, найкраще підійдуть F-16, оскільки вони використовуються у багатьох країнах. "Моя мрія: це має бути F-16. Але Gripen теж дуже гарний", – додав глава Міноборони

Отримавши низку західних озброєнь, включаючи системи ППО, ракети, артилерію та танки, Резніков сказав, що пожартував із західними міністрами, що винищувачі були останнім пунктом у його списку бажань для Санта-Клауса.

На запитання, чи впевнений він, що зрештою отримає літаки, Резніков відповів: "Абсолютно впевнений".

Резніков сказав, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом України з погляду військової допомоги, хоча Київ уже отримав кілька передових систем. Він додав, що якщо Росія розпочне великий наступ, то значною мірою задіє свої власні військово-повітряні сили.

Якщо вони розпочнуть справжню наступальну кампанію, то, напевно, будуть використовувати авіацію зі свого боку, намагаючись зупинити наші сили оборони. Отже, це реальна загроза, тому потрібні досконаліші, сучасніші літаки, щоб зупинити їх, перемогти їх, щоб утримати їх",

– резюмував міністр.

В ОП заявили, що Україна отримає авіацію

Радник ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розповів, що Україна порушувала тему постачання літаків під час візиту в Київ прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

За його словами, Україна на всіх переговорних майданчиках говорить про авіацію та далекобійні ракети. Подоляк наголосив, що Україна отримає винищувачі.

"Літаки точно будуть. Зафіксую позицію і партнери також можуть її зафіксувати, але вони трішки обережніше щодо логістики. Авіація штурмова й винищувальна буде в Україні! Питання логістики так само, як з танками", – сказав Подоляк.

Радник ОП додав, що передача Україні авіації відбуватиметься за тією ж процедурою, що й танки.