В частности, Эстония будет оказывать военную помощь Украине в течение следующих четырех лет. Об этом 24 Каналу заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Читайте также "Что тогда будет?": глава МИД Эстонии откровенно признался, что Запад боится проигрыша Путина

"Это – четверть процента нашего ВВП. Это очень много, можно сказать. И мы просто хотели заверить Украину, что это не похоже на поддержку в каждом конкретном случае, а на поддержку, на которую Украина может рассчитывать. Многие другие страны сделали то же самое", – сказал он.

По словам министра иностранных дел Эстонии, не нужно делать предположения, что именно произойдет после того, как Дональд Трамп вошел в Белый дом. Лидеру Штатов предоставили аргументы по Украине.

Мы положили аргументы на стол и убедили президента Трампа и его администрацию в том, какие риски, расходы, какие будут эффективные способы положить конец этой агрессии с российской стороны. И главное – изменить цель Путина. Это также требует инвестиций и долговременной поддержки на военном, экономическом, финансовом уровнях. Я очень надеюсь, что она останется,

– пояснил чиновник.

Европа должна больше инвестировать

Маргус Тсахкна отметил, что Европа должна платить больше, не только поддерживая Украину, но и инвестируя в собственную обороноспособность. Эстония вкладывает 3,4% от ВВП. Кроме того, на следующие 3 года Таллинн обеспечит такие глубокие возможности для выполнения региональных оборонных планов НАТО.

Поэтому в этом году мы увеличили размер налогов для эстонцев и экономики. Поэтому мы платим очень много. Также Польша, Латвия, Литва и соседние страны. Но и все остальные должны понимать, что 2% ВВП, как это было целью НАТО, уже недостаточно. Нам нужно увеличивать. Нам точно нужно платить больше. И нам надо постоянно поддерживать Украину,

– подчеркнул он.

США были очень активными не только со стороны Трампа, но и со стороны многих предыдущих президентов. Они заявили, что Европа должна увеличить расходы на оборону. К сожалению, это происходит не так быстро, как хотелось бы. Однако со временем ситуация меняется все к лучшему.

"В то же время я думаю, что для следующего Саммита НАТО в Гааге этим летом по крайней мере минимальный уровень должен составлять 2,5% для всех, возможно, даже 3%. Однако в Европе также есть понимание, что нам нужно больше платить, больше делать и учиться у Украины новому уровню того, как защищать свою страну", – отметил глава МИД Эстонии.

По его мнению, показатель ВВП является честным, поскольку демонстрирует нагрузку на общество и на экономику. Например, Эстония тратит примерно 4%, Польша – 4,2%, а в 2025 году даже больше.

У нас есть пенсионеры, система образования, социальная система и так далее. Но мы можем это делать, потому что знаем, что нам нужно инвестировать. И такое же понимание должно быть у других союзников. Думаю, мы на пути к этому,

– добавил Маргус Тсахкна.