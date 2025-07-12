Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Павла Палису в интервью азербайджанскому агентству Report.

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Есть ли у Украины план на случай остановки военной помощи?

Палиса подчеркнул, что Украина осознает возможные риски остановки помощи и заранее готовится к такому развитию событий.

Мы рассчитываем на поддержку партнеров и союзников. Это очень важно для нас. Но даже если в какой-то момент определенный вид помощи будет прекращен, у нас есть план "Б", и мы все равно продолжим борьбу,

– подчеркнул заместитель главы Офиса президента.

Напомним, ранее Politico писали, что президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине пакета помощи на сотни миллионов долларов. Если это произойдет, это будет первая помощь, что поступит от новой администрации Соединенных Штатов.