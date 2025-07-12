Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника глави Офісу президента Павла Палісу в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

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Чи має Україна план на випадок зупинки військової допомоги?

Паліса підкреслив, що Україна усвідомлює можливі ризики зупинки допомоги та заздалегідь готується до такого розвитку подій.

Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це дуже важливо для нас. Але навіть якщо якоїсь миті певний вид допомоги буде припинено, у нас є план "Б", і ми все одно продовжимо боротьбу,

– наголосив заступник глави Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Politico писали, що президент США Дональд Трамп може схвалити передачу Україні пакету допомоги на сотні мільйонів доларів. Якщо це станеться, це буде перша допомога, що надійде від нової адміністрації Сполучених Штатів.