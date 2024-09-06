Замедление потока оружия в Украину связано с обеспокоенностью Министерства обороны США тем, что его собственные запасы истощаются. Именно поэтому оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.

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США должны передать ресурсы Украине, чтобы избежать шатдауна

Президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA), которые являются важной частью пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, принятого в апреле, дают президенту право передавать оборонные ресурсы и услуги из американских резервов для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставки оружия в Украину, был PDA.

Обратите внимание! 23 августа администрация объявила о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, в который вошли ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с дронами, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Большинство из 7,8 миллиарда долларов, выделенных в законопроекте, подписанном Байденом в апреле, остается неиспользованной. В связи с этим чиновники ищут способы сохранить 6 миллиардов долларов, оставшихся, поскольку приближается крайний срок их освоения – 30 сентября, конец финансового 2024 года.

Журналисты подчеркивают, что Государственный департамент надеется включить продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочного законопроекта о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шатдауна 30 сентября.

Решение для передачи помощи Украине будет найдено

Помощники конгрессменов, которые участвуют в обсуждении текущих переговоров, отмечают, что, решение обязательно будет найдено, поскольку поддержка помощи Украине остается значительной со стороны обеих партий.

Законодатели, которые поддерживают Украину из обеих партий, подчеркнули важность продолжения поддержки. Сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине.