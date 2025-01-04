Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью The New York Times.

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Что сказал Блинкен о вооружении Украины до большой войны

Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне постарались, чтобы задолго до начала российского вторжения, начиная с сентября 2021 года, и затем еще раз в декабре того же года незаметно поставить Украине большое количество оружия.

Это было нужно, чтобы убедиться, что они (украинцы – 24 Канал) имеют все необходимое, чтобы обороняться. Такие вещи, как зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые сыграли важную роль в препятствовании России взять Киев, не захватить полностью страну, а также помогли оттолкнуть россиян назад,

– сказал госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что американская сторона проявила "чрезвычайную дипломатичность", чтобы объединить более 50 стран, не только в Европе, но и далеко за ее пределами, в поддержку Украины и в защиту общечеловеческих принципов, которые Россия также атаковала еще в феврале того же года.

"Я очень много работал накануне войны, встречался с моим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве за несколько месяцев до войны, пытаясь найти способ увидеть, сможем ли мы предотвратить войну, пытаясь проверить действительно ли это все это касалось беспокойства России своей безопасностью, или это было об имперских амбициях Путина амбиции и желание вернуть Украину в Россию", – объяснил главный дипломат США.

В то же время госсекретарь США отметил, что если бы была любая возможность вступить в дипломатические отношения таким образом, чтобы положить конец войне в Украине на справедливых и долговременных условиях, то американская сторона были бы одной из первых, кто ею воспользовался.

К сожалению, по словам Блинкена, по крайней мере до этого момента в Вашингтоне не видели никаких признаков того, что Россия была действительно готова к участию в мирных переговорах. Однако он надеется, что это со временем изменится.