Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, которые передает Associated Press.

Интересно Байден объяснил Трампу, почему важно поддерживать Украину, – Белый дом

Что сказал Блинкен о помощи Украине от США

Энтони Блинкен отметил, что Джо Байден будет отвечать за помощь Украине до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Президент Байден взял на себя обязательства обеспечить, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января,

– заявил глава Госдепа США.

Блинкен также отметил необходимость для стран НАТО предоставить Украине достаточные финансовые ресурсы и боеприпасы для поддержки ее оборонных усилий до 2025 года. Он отметил, что такая поддержка может предоставить Украине возможность вести переговоры с Россией с позиции силы.

Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты готовы "адаптировать и корректировать" свою стратегию относительно новейшего военного оборудования, которое поставляется в Украину, хотя он не предоставил дальнейших подробностей относительно этого подхода.

К слову, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига также рассказывал, что администрация Байдена заверила, что предоставит весь объем обещанной военной помощи Украине до конца своей каденции. Также США заверили Украину, что покроют все расходы на контракты по производству оружия, предусмотренные программой поддержки Украины.