Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Байден заявил, что таким образом США избегают прямого участия в новой войне.

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К чему Байден призвал Трампа во время разговора в Белом доме

Советник Белого дома Джо Джейк Салливан рассказал, что Байден во время встречи с Трампом заявил, что постоянная поддержка Украины в ее борьбе против российской агрессии и укрепление европейских союзников отвечают интересам национальной безопасности США и помогают избежать вовлечения Америки в новую войну.

Президент Байден подтвердил свою позицию, что Соединенные Штаты поддерживают Украину на постоянной основе в интересах нашей национальной безопасности,

– отметил Салливан.

Он подчеркнул, что крепкая и стабильная Европа, которая противостоит агрессорам и диктаторским режимам, является "жизненно важной" для избежания втягивания США в новую войну, как это уже дважды случалось в ХХ веке.

Салливан также отметил, что администрация Джо Байдена продолжит доказывать эти аргументы переходной команде как публично, так и частным образом. По его словам, также будет разъяснена важность поддержки Украины в пределах утвержденных Конгрессом средств, поскольку значительная их часть направлена на инвестиции в рабочие места в США для производства оружия для Украины.

Салливан назвал ответственной задачей нынешней команды по национальной безопасности Белого дома передать новой администрации осознание того, насколько важно обеспечить как можно более сильные позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.