Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники, ознакомленные с вопросом. Отмечается, что таким образом общий объем финансирования вооружения Украины со стороны ЕС составит 2,5 миллиарда евро.
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ЕС будет вынужден пересмотреть механизмы финансирования после окончания лета
В Bloomberg отметили, что дополнительные 500 миллионов евро военной помощи Украине являются очередным раундом финансирования в рамках так называемого Европейского Фонда Мира (European Peace Facility, сокращенно – EPF).
Источники издания отметили, что максимальный бюджет EPF составляет около 6 миллиардов евро и оказывает финансовую поддержку не только нашему государству, но и другим странам. Поэтому Европейский Союз вынужден будет в конце лета этого года пересмотреть пути военной помощи Украине, используя этот механизм.
При этом увеличение общего бюджета финансирования в рамках EPF, по словам экспертов, потребует сложных переговоров между странами-членами Европейского Союза. Вместе с тем, как альтернативу, блок может согласовать сокращение объемов средств, предоставляемых с целью финансирования проектов в других странах, в пользу Украины.
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Напомним, что в конце июня в Kiel Institute подсчитали, кто пообещал Украине больше финансовой поддержки. По данным исследования, в пятерку стран, заявивших о наибольших суммах поддержки нашего государства, входят:
- США;
- Великобритания;
- Германия;
- Польша;
- Канада.
К слову, в первую десятку стран по объемам финансовой помощи Украине вошли также Франция, Япония, Норвегия, Италия и Швеция.
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