Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні анонімні джерела, ознайомлені із питанням. Зазначається, що таким чином загальний обсяг фінансування озброєння Україні з боку ЄС сягне 2,5 мільярда євро.

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ЄС буде змушений переглянути механізми фінансування після закінчення літа

У Bloomberg зауважили, що додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги Україні є черговим раундом фінансування у межах так званого Європейського Фонду Миру (European Peace Facility, скорочено – EPF).

Джерела видання зазначили, що максимальний бюджет EPF сягає близько 6 мільярдів євро і надає фінансову підтримку не лише нашій державі, а й іншим країнам. Тому Європейський Союз буде змушений наприкінці літа цього року переглянути шляхи військової допомоги Україні, використовуючи цей механізм.

При цьому збільшення загального бюджету фінансування у межах EPF, за словами експертів, потребуватиме складних перемовин між країнами-членами Європейського Союзу. Разом з тим, як альтернативу, блок може узгодити скорочення обсягів коштів, які надаються з метою фінансування проєктів в інших країнах, на користь України.

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Нагадаємо, що наприкінці червня у Kiel Institute підрахували, хто пообіцяв Україні найбільше фінансової підтримки. За даними дослідження, у п'ятірку країн, які заявили про найбільші суми підтримки нашої держави, входять:

США;

Велика Британія;

Німеччина;

Польща;

Канада.

До слова, до першої десятки країн за обсягами фінансової допомоги Україні ввійшли також Франція, Японія, Норвегія, Італія та Швеція.

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