Таке повідомлення відомство оприлюднило 14 липня на своєму офіційному сайті. У ньому представники посольства наголошують, зокрема, на небезпеці непередбачуваних ракетних ударів російських окупантів по всій території України.

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Заява американського посольства

Зазначається, що безпекова ситуація по всій Україні продовжує залишатися жорстокою та непередбачуваною унаслідок тривалих атак з боку росії, з огляду на активні бойові дії та невизначені безпекові умови.

Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи індивідуально доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно,

– йдеться у повідомленні.

У посольстві також наголосили, що безпекова ситуація може погіршитися непередбачувано й у будь-який момент – громадян США попросили зберігати пильність та вживати відповідних заходів з метою збереження їхнього життя та здоров'я.

Що радять громадянам США, які перебувають в Україні

До слова, посольство США у Києві закликало американців в Україні уникати масових скупчень людей та організованих заходів, оскільки вони можуть бути ціллю росії у будь-якому куточку України, зокрема й у західних регіонах. Крім того, громадян США попросили дотримуватись таких правил:

Якщо ви почули гучний вибух або сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте в укриття.

Якщо ви перебуваєте у цей момент на вулиці, негайно шукайте сховище у міцній конструкції, якщо це неможливо – ляжте на землю та прикрийте голову руками.

Враховуйте, що навіть та ракета або дрон, які вдалось збити, становлять значний ризик через ймовірність падіння уламків.

Після атаки тримайтесь подалі від будь-яких уламків, стежте за перевіреними джерелами новин та дотримуйтесь вказівок офіційної влади.

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Додамо, що також у відомстві американців закликали змінити місце перебування, якщо вони відчувають небезпеку. Разом з тим там наголосили, що слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з переїздом в інше місце.

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