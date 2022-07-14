Про небезпеку попередив мер Тернополя Сергій Надал. У поліції підтвердили це.

Важливо Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

росіяни анонсували обстріл

У матеріалі пропагандистів мовиться, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та нібито Тернополю. росіяни написали про це на 2 години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті: о 17:47, за Києвом – о 16:47.

Коли окупанти минулого розу атакували Тернопіль, вони також інформували про удар на своїх сайтах.

Людей просять не нехтувати укриттями

Влада та поліція звернулась до жителів Тернополя та області із проханнями бути максимально обережними. Не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Слід спускатися в укриття та максимально дотримуватися заходів особистої безпеки.

Що відомо про удар по Вінниці

Посеред білого дня 14 липня росіяни запустили 3 ракети у цивільні об'єкти в центрі Вінниці.Загалом окупанти випустили 7 крилатих ракет "Калібр", але 4 з них змогли збити в небі.

На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку.

Кількість загиблих зростає протягом дня. Вже відомо про 22 жертви. Серед загиблих – троє дітей. Крім того, 115 людей постраждали.

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