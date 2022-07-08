Канада передаст Украине почти 40 бронемашин General Dynamics

Канада отправит в Украину несколько десятков бронемашин, изготовленных в Онтарио. Речь идет о 39 единицах бронированных машин боевой поддержки General Dynamics.

Об этом 7 июля заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время брифинга в Лондоне (провинция Онтарио). Канадские боевые бронированные машины будут использоваться украинскими силами на передовой для противодействия российской агрессии.

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Украина получит 39 бронемашин General Dynamics от Канады

Отмечается, что эти 39 бронированных машин входят в пакет военной помощи Канады Украины на общую сумму 500 миллионов долларов, утвержденный в федеральном бюджете страны и призванный вооружить украинских защитников и защитниц модернизированной военной техникой.

Соглашение по передаче нашему государству этих транспортных средств впервые было объявлено в Мадриде в прошлом месяце, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в саммите НАТО совместно с другими лидерами стран-членов Североатлантического альянса.

К слову, эти 39 бронемашин должны были использоваться Вооруженными силами Канады, впрочем, федеральное правительство приняло решение перенаправить их Вооруженным силам Украины, с целью усилить военную мощь наших защитников и ныне борющихся против врага в войне на истощение.

Что известно о бронемашинах General Dynamics

Канадские боевые бронированные машины, производимые компанией General Dynamics Land Systems в Лондоне, Онтарио. В зависимости от конфигурации могут использоваться как машины скорой помощи, командные пункты, ремонтно-эвакуационные транспортные средства и машины для перевозки войск в особо опасных условиях.



Источник: Канадские боевые бронированные машины, производимые компанией General Dynamics Land Systems в Лондоне, Онтарио. В зависимости от конфигурации могут использоваться как машины скорой помощи, командные пункты, ремонтно-эвакуационные транспортные средства и машины для перевозки войск в особо опасных условиях.Источник: CBC

Как выглядят бронетранспортеры General Dynamics / Фото с твиттера Министерства национальной обороны Канады

Канада осознает уровень угрозы со стороны россии

Министерство национальной обороны Канады Анита Ананд выступила на заводе-производителе бронемашин. Она поблагодарила сотрудников предприятия за их работу, заверив, что они играют решающую роль не только в обороне Канады, но и в защите демократии за рубежом.

Поскольку мы фиксируем рост угрозы для всего мира, ваша работа (работников завода – ред. 24 канал) абсолютно критическая. Благодаря вам те, кто носит форму с канадским флагом, имеют необходимую технику для защиты наших ценностей и могут выполнять критически важные спасательные миссии,

– заявила Ананд.

К слову, чиновник добавила, что Канада продолжит инвестировать в оборонную промышленность страны путем модернизации инфраструктуры и оборудования, поскольку Канада реагирует на новые угрозы безопасности.

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