У Байдена верят, что Украине хватит помощи, которую она уже получила или которую ей планируют предоставить для борьбы до конца 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

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Украина сможет оказать сопротивление

Миллеру задали вопрос, как долго украинцы смогут сопротивляться России теми ресурсами, которые предоставила действующая администрация президента США Джо Байдена до того, как они закончатся.

По его словам, в администрации считают, что ресурсы, которые США уже предоставили Украине, и которые все еще планируют предоставить до конца работы администрации, должны обеспечить украинцев оборудованием, материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года.

Также Миллер сказал, что для получения конкретики относительно процента уже предоставленной военной помощи и того, что еще осталось передать, можно обратиться в Пентагон.