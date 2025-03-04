Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что ситуация с военной помощью для Украины является реально показательной. Дональд Трамп может серьезно здесь подставить как себя, так и в целом Соединенные Штаты.

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Чем опасно это решение для США

Как отметил Загородний, во время встречи Трамп рассказывал Зеленскому, что Украина "не имеет никаких карт". Уже через несколько дней там рассказывают, что готовы продолжить отношения, если Зеленский будет извиняться.

Вы сказали, что козырей у Украины нет. Чего же тогда уже бегаете в обратном направлении? Поэтому не все так просто, как хочет показать Трамп. Надо взглянуть на общественное мнение. По меньшей мере 50% американцев поддерживают Украину. Большинство республиканцев и демократов считают Путина убийцей и человеком, с которым нельзя иметь дела. Это – важный фактор. И Украина может стать способом "реинкарнации" демократов,

– сказал Загородний.

Заигрывание Трампа к Путину удивило и европейских союзников. Но тут есть сигналы для всех партнеров США в мире. Штаты показывают, что могут в любой момент отказаться от союзников и буквально кинуть их.

Прекратить помощь Украине – выстрел в две ноги. Это – уступки для Путина. Также США показывают, что они могут кинуть союзников. Плюс тут конфликт с Европой вырисовывается. А без нее США не смогут быть в торговой войне с Китаем,

– подчеркнул Загородний.

Напомним, по данным СМИ, Трамп приостановил военную помощь для Украины. Он считает, что Владимир Зеленский не готов к миру. Хотя президент Украины неоднократно говорил, что наше государство хочет мира. Но нужны четкие гарантии безопасности, чтобы Путин снова не напал через некоторое время. Но Трамп не хочет давать такие гарантии.