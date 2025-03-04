Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что российский диктатор Владимир Путин нарушил огромное количество международных правил и перевернул мировую "шахматную доску". Президент США Дональд Трамп также меняет эти правила. Но по-своему.

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Почему Трамп может прекратить помощь Украине

Как отметил Дымов, сейчас произошла некая "большая политическая депрессия". Все правила буквально перепутались, а институты перестали работать. Сейчас выстраиваются новые связи, коалиции и стандарты. Украина имеет свое место на "политической шахматной доске". А Трамп так или иначе должен взаимодействовать с нашим государством.

После неудачной встречи Зеленского и Трампа появились сообщения о прекращении помощи для Украины. Так президент США пытается надавить на наше государство.

Эта ситуация с помощью – это "приглашение", чтобы мы согласились стать слабым звеном в этом новом мире. На это надеется Трамп. Если это действительно произойдет, то все российские ракеты, которые будут лететь по Украине, будут также на совести Трампа,

– сказал Дымов.

Добавим, пока нет официального подтверждения от Штатов, что Трамп приостановил военную помощь для Украины. Несмотря на это, пресс-секретарь МИД Польши Павла Вронского заявил, что президент США действительно сделал это без консультаций с союзниками.