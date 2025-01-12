Немецкий политолог Сергей Сумленный в эфире 24 Канала сообщил, что лично Олаф Шольц не хочет оказывать поддержку Украине. Вся помощь, которую Шольц согласовывал ранее, была результатом масштабного давления – как со стороны правительственной коалиции, в частности вице-канцлера Роберта Габека, так и со стороны международного сообщества.

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"Польское правительство также оказывало значительное давление. Перед тем, как Германия предоставила Украине танки "Леопард", президент Польши лично посетил Украину и требовал от Германии передать эти танки", – сказал Сергей Сумленный.

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Он добавил, что Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит Шольц, тоже отражает его позицию. Вся ее верхушка стремится после окончания войны восстановить отношения с Москвой. Поэтому вопрос не в том, почему Шольц согласился предоставить Украине 20 "Леопардов" или другую помощь. Вопрос в том, почему он в своем последнем интервью заявил, что не видит военную помощь Украине необходимой.

Все, что мы видим сейчас, соревнуемся о том, что Шольц делает только то, к чему его заставляют. Делать это он свободно, а все, что может не делать, он избегает. Это соответствует его стратегическому видению: не портить окончательно отношения с Москвой,

– объяснил Сумленный.