Німецький політолог Сергій Сумленний в ефірі 24 Каналу повідомив, що особисто Олаф Шольц не хоче надавати підтримку Україні. Уся допомога, яку Шольц погоджував раніше, була результатом масштабного тиску – як із боку урядової коаліції, зокрема віцеканцлера Роберта Габека, так і з боку міжнародної спільноти.

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"Польський уряд також чинив значний тиск. Перед тим, як Німеччина надала Україні танки "Леопард", президент Польщі особисто відвідав Україну та вимагав від Німеччини передати ці танки", – сказав Сергій Сумленний.

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Він додав, що Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить Шольц, теж відображає його позицію. Уся її верхівка прагне після закінчення війни відновити стосунки з Москвою. Тож питання не в тому, чому Шольц погодився надати Україні 20 "Леопардів" чи іншу допомогу. Питання в тому, чому він у своєму останньому інтерв'ю заявив, що не бачить військову допомогу Україні необхідною.

Усе, що ми бачимо зараз, змагаємося про те, що Шольц робить лише те, до чого його змушують. Робити це він вільно, а все, що може не робити, він уникає. Це відповідає його стратегічному баченню: не псувати остаточно стосунки з Москвою,

– пояснив Сумленний.