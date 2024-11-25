Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Министерства обороны Рустема Умерова.

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Международная коалиция беспилотников выделяет Украине 1,8 миллиарда евро

Рустем Умеров указал, что соответствующую информацию сообщили партнеры из Латвии, которая вместе с Британией возглавляет эту инициативу.

Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага,

– говорится в сообщении.

В Риге 31 октября состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

Так, Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: не менее 10 миллионов – на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов – на совместные закупки в рамках коалиции.

Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.

"Беспилотники – это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизни наших защитников. Спасибо нашим партнерам за вклад в победу Украины", – резюмировал министр обороны.