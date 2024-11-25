Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова.

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Міжнародна коаліція безпілотників виділяє Україні 1,8 мільярда євро

Рустем Умєров вказав, що відповідну інформацію повідомили партнери з Латвії, яка разом із Британією очолює цю ініціативу.

Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога,

– ідеться в повідомленні.

В Ризі 31 жовтня відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об'єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Так, Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів – на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів – на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники – це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України", – резюмував міністр оборони.