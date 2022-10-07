Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, нельзя обвинять Запад в том, что они не помогают Украине. По определенным признакам, как планы США на следующий бюджетный год по ежемесячному финансированию Украины на 1,5 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета, свидетельствует, что поддержка будет и дальше оказываться.

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Однако бюджет – это одна тема. Другая – военная составляющая. Успешное контрнаступление ВСУ свидетельствует о том, что инвестиции в Украину вполне оправданы. Но партнеры пока не спешат передавать еще более мощное вооружение. Вроде ракет ATACMS к HIMARS.

Почему Запад не спешит предоставлять нужное вооружение

Как отмечает Вигиринский, сейчас союзники не дают такого вооружения, апеллируя, что ВСУ справляются со своими задачами с имеющимся арсеналом. Тем более что много бронетехники украинские военные захватили во время контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. От этого может "подвисать" вопрос по поставкам западных танков.

По мнению политолога, именно европейские партнеры пока не передают более современное или более мощное вооружение, ведь не хотят, чтобы россияне обвинили их в эскалации войны. Хотя эти угрозы Кремля безосновательны, ведь вооруженные силы европейских стран не участвуют в боевых действиях.

Тем не менее, европейцы ориентируются на Соединенные Штаты. Если США предоставят что-нибудь поновее – тогда присоединятся и европейские партнеры.

Дипломатия – сложная штука. И переломить ход и инициативность европейских партнеров достаточно сложно. Но они не бросают нас на произвол судьбы. Мы можем их благодарить, но требовать большего,

– подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский объяснил, почему Запад пока не предоставляет Украине нужное вооружение: смотрите видео

Украина пытается договориться с США о передаче ракет ATACMS

По данным издания The Wall Street Journal, представители Украины регулярно пытаются убедить Соединенные Штаты передать бьющие на 300 километров ракеты ATACMS к системам HIMARS.

Киев аргументирует все тем, что эти ракеты помогут ВСУ уничтожить российские базы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму. Однако в США до сих пор над этим думают, "ведь есть разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму".