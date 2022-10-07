Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, не можна звинувачувати Захід, що вони не допомагають Україні. За певними ознаками, як плани США на наступний бюджетний рік щодо щомісячного фінансування України на 1,5 мільярда доларів для покриття дефіциту бюджету, свідчить, що підтримка буде й надалі надаватися.

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Однак бюджет – це одна тема. Інша – військова складова. Успішний контрнаступ ЗСУ свідчить, що інвестиції в Україну цілком виправдані. Та партнери поки не спішать передавати ще потужніше озброєння. На кшталт ракет ATACMS до HIMARS.

Чому Захід не поспішає надавати потрібного озброєння

Як наголошує Вігірінський, зараз союзники не дають такого озброєння, апелюючи, що ЗСУ справляються зі своїми завданнями з наявним арсеналом. Тим паче, що багато бронетехніки українські військові захопили під час контрнаступу на Харківщині та Херсонщині. Від цього може "підвисати" питання з постачанням західних танків.

На думку політолога, саме європейські партнери поки не передають сучасніше чи потужніше озброєння, адже не хочуть, щоб росіяни звинуватили їх в ескалації війни. Хоч ці погрози Кремля безпідставні, адже збройні сили європейських країн не беруть участі в бойових діях

Попри це, європейці орієнтуються на Сполучені Штати. Якщо США нададуть щось новіше – тоді приєднаються і європейські партнери.

Дипломатія – складна штука. І переломити хід та ініціативність європейських партнерів доволі складно. Але вони не кидають нас напризволяще. Ми можемо їм дякувати, але вимагати більшого,

– наголосив Вігірінський.

Вігірінський пояснив, чому Захід поки не надає Україні потрібного озброєння: дивіться відео

Україна намагається домовитися зі США щодо передачі ракет ATACMS

За даними видання The Wall Street Journal, представники України регулярно намагаються переконати Сполучені Штати передати ракети ATACMS, які б'ють на 300 кілометрів, до систем HIMARS.

Київ аргументує все тим, що ці ракети допоможуть ЗСУ знищити російські бази на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. Однак у США досі над цим думають, "адже є розбіжності щодо завдання ударів по цілях у Криму".