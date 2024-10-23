Военная разведка России планировала кровавый теракт в Киеве: агентов поймали

Москва готовила теракт в Киеве с большим количеством жертв. СБУ удалось предотвратить трагедию.

Как сообщили в Службе безопасности, в Украине задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в столице.

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Что планировала российская ГРУ

Отмечается, что целью россиян было максимальное количество погибших из гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

Для совершения теракта разведка страны-агрессорки дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.

Девушке рассказали, как изготовить взрывчатку из подручных средств. Для этого злоумышленнице требовалось два мобильных телефона и детонатор с пластидом. Последний агентка должжа была извлечь из замаскированного схрона, геолокацию, которого оккупанты должны были сбросить ей накануне теракта.

Установлено, что предательница находилась на связи с кадровым сотрудником российской гру, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольную" задачу российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

СБУ задержала обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты, выполнявшую задачи на южном фронте.

В настоящее время оба агента сообщены о подозрении по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Перехват разговоров предателей и куратора с ГРУ: смотрите видео

Россияне готовили теракт в Киеве / Фото СБУ

Напомним, ранее СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в Украине, которую координировал бывший нардеп от "Партии регионов". Эта сеть занималась разведывательной и диверсионной деятельностью, в частности, планировала убийство журналиста Дмитрия Гордона. Агенты собирали информацию об украинских деятелях для дальнейшей физической ликвидации, а также планировали взрывы на путях Укрзализныци для срыва логистики Сил обороны.