Военная техника россиян направляется в Херсон
1 марта 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
В Херсоне заметили движение военной техники в центр города и возле автовокзала.
В областном центре на юге Украины, городе Херсоне, заметили передвижение военных танков и другой техники оккупантов.
Также сообщается, что колонна военной техники россиян движется в центр города. Сейчас она находит возле автовокзала.
Видео российской техники в городе Херсон:
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