Военная техника россиян направляется в Херсон

В Херсоне заметили движение военной техники в центр города и возле автовокзала.

В областном центре на юге Украины, городе Херсоне, заметили передвижение военных танков и другой техники оккупантов.

Также сообщается, что колонна военной техники россиян движется в центр города. Сейчас она находит возле автовокзала.

Видео российской техники в городе Херсон:

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